A princesa Madalena, a filha mais nova do rei Carl XVI Gustaf e da rainha Silvia, surgiu em público esta segunda-feira, 21 de dezembro, de maneira a participar numa tradição natalícia: receber as árvores de Natal no palácio real.

Para a ocasião, a princesa escolheu um visual cujo grande destaque foi uma saia midi vermelha com padrão quadriculado.

Não demorou muito até que este look fosse comparado ao usado por Kate Middleton há três anos numa celebração de Natal para famílias de militares.

Resta agora perguntar: quem ficou mais elegante?

Visual usado por Kate Middleton em 2018© Getty Images

