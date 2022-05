Cristina Ferreira gosta de ousar nos visuais e mesmo no dia a dia é adepta de arrojar nos pequenos detalhes. Esta quarta-feira, por exemplo, combinou uns sapatos de salto alto com umas meias, o que a levou, ao longo do dia, a ouvir algumas críticas.

"Querem saber quantas pessoas implicaram com as minhas meias hoje? Todas", escreveu a apresentadora ao partilhar o look nas redes sociais.

Contudo, pela caixa de comentários não faltaram elogios a este detalhe no look, nomeadamente de Ruben Rua, Vera Fernandes e Alice Alves.

Leia Também: Cristina Ferreira levanta-se de madrugada para treinar