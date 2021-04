Esta terça-feira, dia 27 de abril, o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, viajaram até Durham onde, entre vários compromissos, fizeram uma visita a uma quinta familiar perto de Darlington.

Posteriormente foram conhecer um projeto solidário - Cheesy Waffles Project - que ajuda os seus membros a desenvolver as aptidões necessárias para uma transição saudável para a vida adulta.

Para ambas as ocasiões, e uma vez que se encontra no campo, a duquesa de Cambridge optou por um visual bastante descontraído: calças de ganga conjugadas com uma camisola de padrão e um casaco da marca Barbour. Para a visita à quinta preferiu uma jaqueta e umas botas castanhas até ao joelho.

Veja as fotografias na galeria.

