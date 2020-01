A 62.ª gala dos Grammy Awards decorreu esta segunda-feira, dia 27, em Los Angeles. Billie Eilish foi a principal vencedora, mas não foi a única a dar nas vistas no evento.

Ariana Grande prendeu as atenções com os três looks que usou durante a gala.

O cinzento dominou duas das suas escolhas, a primeira um volumoso vestido de tulle e a segunda uma saia, igualmente volumosa, combinada com um top justo.

Já a terceira escolha recaiu sobre um vestido de cor verde esmeralda combinado com joias da mesma cor.

