Mais do que um evento de música, o Coachella é a oportunidade perfeita para desfilar looks boémios, bem ao estilo festivaleiro. Mafalda Castro, uma das portuguesas que se encontra no local, tem aproveitado para partilhar com os seguidores os modelitos que escolhe para desfrutar dos concertos.

Foi o que aconteceu este domingo, 17 de abril. A influenciadora e apresentadora portuguesa deu nas vistas com umas calças de cintura subida conjugadas com um top de lantejoulas.

Uma escolha que foi bastante elogiada pelos seguidores.

