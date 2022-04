Durante o tempo em que trabalhou ao serviço da realeza britânica, Meghan Markle encantou com alguns dos seus visuais, sendo que um deles foi um vestido de ganga de Carolina Herrera que usou no Royal County of Berkshire Polo Club em 2018.

O visual da mulher do príncipe Harry tornou-se verdadeiramente icónico. Contudo, conforme evidencia a revista Hello!, o vestido não é acessível a todas as carteiras, uma vez que custa 2820 euros, aproximadamente.

Conforme nota a publicação, a marca Boden lançou um vestido parecido com o que a duquesa de Sussex usou. Custa 132 euros é de manga curta e tem bolsos, assim como um cinto.

Vestido usado por Meghan Markle em 2018© Getty Images

Inspiração do vestido da duquesa © Reprodução - Boden

