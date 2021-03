Rita Pereira faz parte do grupo de 100 jurados do programa 'All Together Now', que estreia já no domingo com Cristina Ferreira a apresentar.

Nas redes sociais, a artista tem vindo a partilhar com os seguidores os bastidores desta grande aposta da TVI, destacando os visuais por que tem optado.

Desta vez - conforme poderá ver na galeria -, Rita apostou num vestido azul acetinado que evidenciava as suas curvas e numa bandolete repleta de flores.

