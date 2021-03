Enquanto membro da família SIC e na qualidade de apresentadora de um dos programas atualmente em antena na SIC Mulher, o 'What's Up? TV', Carolina Patrocínio não faltou ao 18.º aniversário do canal do cabo.

"No dia da Mulher, a SIC Mulher faz 18 anos! Parabéns à televisão de todas nós, mulheres", declarou a apresentadora ao partilhar na sua conta oficial de Instagram as imagens da festa, realizada no estúdio do seu programa, e o look que escolheu para a ocasião.

Patrocínio voltou a dar provas da sua elegância e excelente forma física com um conjunto de saia curta e top com folhos nas mangas.

"Ehlekasss!!! Achas que se eu usar esse outfit noutro canal alguém dá conta que repeti o teu look?!", brincou Rita Pereira nos comentários da publicação.

E a apresentadora não foi a única a elogiar a escolha da apresentadora, foram muitas as reações positivas. "Look incrível", "mulherão", "look fantástico" ou "linda", são algumas das reações dos seguidores.

