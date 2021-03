Rita Pereira recorreu às stories da sua página de Instagram para destacar uma fotografia de Carolina Patrocínio, que aparece em biquíni. Uma publicação que serviu para elogiar a apresentadora da SIC.

"O resto do mundo vê nesta foto uma mulher gatxissima com um corpo de sonho. Eu vejo uma barriga onde já estiveram quatro filhos", começou por escrever Rita Pereira, mostrando-se surpreendida com as curvas de Carolina.

"Surreal, Carol!!! És caso de estudo", rematou. Veja a referida imagem e a mensagem da atriz da TVI na galeria.

