Esta segunda-feira, Kate Middleton acompanhou o príncipe William numa receção no Palácio de Buckingham na qual foi assinalado o UK-Africa Investment Summit. O casal representou a rainha Isabel II nesta fase conturbada para a família real britânica, realizando assim o seu primeiro ato público desde que foi aprovado o afastamento de Harry e Meghan Markle.

Ocasião na qual Kate se fez notar deslumbrante com um vestido vermelho midi, adornado de brilhantes, da Needle and Thread.

A duquesa completou o look com sapatos e 'clutch' no mesmo tom e optou pelo cabelo solto.

