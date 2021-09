Desde que assumiu publicamente o namoro com Machine Gun Kelly que Megan Fox se tem mostrado inseparável da cara metade, sendo constantes as aparições públicas do casal. Neste sentido, os fãs aguardavam ansiosamente pela presença de ambos na Met Gala, mas tal não aconteceu.

A atriz surgiu a solo na red carpet do evento de moda, que tomou lugar na noite desta segunda-feira em Nova Iorque.

Sem a companhia do namorado, Megan Fox fez jus ao título de sex symbol e arrasou com um sensual vestido vermelho da assinatura de Dundas, sapatos Jimmy Choo e joias Lorraine Schwartz.

Veja em detalhe como brilhou a solo na passadeira vermelha.

