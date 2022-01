Depois de uns dias na neve na Suíça, Marina Ruy Barbosa rumou a Paris e é na cidade do amor que tem passado os primeiros dias de 2022.

A atriz brasileira tem-se mostrado encantada com a capital francesa e nem as baixas temperaturas lhe tiram o ânimo. Pelo contrário.

Marina Ruy Barbosa 'fugiu' do tempo quente que se faz sentir no Brasil e tem espalhado elegância em Paris. Ainda este domingo escolheu um vestido tweed, em preto e branco, que não podia combinar melhor com o charme característico da cidade.

Veja as imagens na galeria.

