Mariama Barbosa começou a semana a espalhar elegância e as suas redes sociais são o espelho de tal.

Esta segunda-feira, apresentadora usou um encantador vestido primaveril, branco com bordados verdes, que a fez conquistar rasgados elogios dos seguidores.

A peça, vale notar, é da marca OYEZ, produzida em Portugal, e custa 116 euros.

"Só me achando, nada mais", escreveu ao partilhar uma sequência de imagens do look. Espreite abaixo.

