Na manhã desta quinta-feira, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos deram as boas-vindas aos espectadores para mais uma emissão do 'Dois às 10' e eis que surpreenderam com looks a combinar.

Os apresentadores apareceram a fazer pandã com visuais em tons de castanho: Cláudio Ramos com umas calças e camisola de malha e Maria Botelho Moniz com um fato combinado com um top básico.

O que achou desta coordenação de cores?

