Há cerca de um ano, Maria Botelho Moniz ganhou destaque nas manhãs da TVI como apresentadora do 'Dois às 10'. Ao lado de Cláudio Ramos, tornou-se um dos principais rostos da estação, sendo o formato matutino, também, palco do seu gosto no que toca a looks.

Neste sentido, fica notório que a apresentadora é fiel a um estilo clássico com particular tendência para o uso de fatos.

Pode mesmo dizer-se que, no pequeno ecrã, esta é a 'escolha segura' do rosto da TVI. Reunimos para si 10 visuais que o provam.

Espreite na galeria.

