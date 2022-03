Maria Botelho Moniz viveu momentos especiais este sábado, 26 de março. A apresentadora da SIC celebrou o seu 38.º aniversário e fez questão de partilhar este dia feliz com os seguidores.

Na sua página de Instagram, destacou algumas fotografias onde mostra a festa de aniversário e agradeceu todo o carinho recebido.

"E assim se fez. Obrigada a todos os que me encheram de mensagens carregadas de amor, estou de coração cheio e pronta para o que os 38 me trouxerem. Que dia bom que tive, que noite abençoada que S. Pedro me enviou, que amigos espetaculares, que família incrível e que namorado de sonho. Estou feliz, feliz, feliz! Caramba, que sortuda", escreveu.

