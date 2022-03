Maria Botelho Moniz decidiu contrariar o tempo mais cinzento que hoje se faz sentir com um visual colorido para o programa 'Dois às 10', na TVI.

A apresentadora do formato matutino do canal deslumbrou com um look no qual combinou um blazer cor de rosa, com umas calças de alfaiataria cor de laranja, assim como os sapatos.

A combinação de cores mais improváveis é uma das grandes tendências da estação.

Ora veja:

Leia Também: Fatos, a escolha segura de Maria Botelho Moniz