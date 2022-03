Considerada pelos fãs como um ícone de estilo da sua geração, Margarida Corceiro não perdeu o maior evento de moda do país e marcou presença na ModaLisboa, que decorreu no último fim de semana.

A atriz, de 19 anos, surgiu no evento com um conjunto da assinatura de Luís Carvalho. Tratou-se de um combinado, calções e túnica, em roxo que está disponível na loja online do designer português (os calções por 185 euros e a túnica por 250 euros).

A escolha do visual, note-se, esteve nas mãos de Luís Borges, modelo e stylist da atriz.

