Esta terça-feira, Sofia Arruda partilhou com os seguidores "recordações de um domingo especial", tendo dado a conhecer uma série de imagens de um batizado no qual foi convidada juntamente com o marido, David Amaro.

Em destaque ficou o visual da atriz: um vestido azul curto, com cinto e decote em V, que conjugou com uma carteira de mão amarela.

O look fez de tal forma sucesso que pela caixa de comentários choveram reações de seguidoras a pedir a Sofia Arruda que revelasse qual a marca do modelito.

Também aprova esta escolha da atriz? Espreite abaixo.

