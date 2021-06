O verão chegou de forma oficial esta segunda-feira, dia 21 de junho, e com ele vem o sol e as temperaturas altas que pedem visuais frescos, coloridos e leves.

Nos programas das manhãs dos três principais canais generalistas portugueses, RTP 1, SIC e TVI, as apresentadoras mostraram esta semana as suas melhores escolhas para o verão.

Sónia Araújo, Diana Chaves e Maria Botelho Moniz são as protagonistas da rubrica Look da Semana. Escolhemos um look de cada apresentadora usado durante os últimos dias nos programas 'Praça da Alegria, 'Casa Feliz' e 'Dois às 10' e sugerimos agora que nos ajude a escolher qual das três conseguiu esta semana brilhar com o melhor look de verão?

Veja as imagens na galeria.

