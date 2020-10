Um ano depois de se ter estreado a discursar pela primeira vez na cerimónia de entrega de Prémios Princesa das Astúrias, a princesa Leonor, herdeira ao trono, voltou a ser o centro das atenções no evento.

Desta vez, Leonor, de apenas 14 anos, captou todos os olhares na sua direção pelo facto de ter escolhido esta cerimónia para marcar um ponto de viragem no seu estilo. A filha mais velha dos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, surgiu pela primeira vez de salto alto.

Leonor deixou de lado os vestidos de menina para se apresentar já como uma pré-adolescente e, por isso, é a grande protagonista da rubrica Look da Semana.

Em apenas um ano, muito mudou no estilo da princesa. Veja na galeria as imagens que comparam os looks usados por Leonor em 2019 e 2020 nos Prémios Princesa das Astúrias.

