Liliana Filipa foi uma das presenças em destaque no Portugal Fashion e despediu-se do evento, que terminou este sábado, com um look da assinatura da designer Alexandra Moura.

A empresária deu nas vistas com um vestido cor de rosa, de manga comprida e comprimento midi, e com um enorme folho. Um modelito ideal para uma cerimónia e que fez sucesso nas redes sociais.

Foram divulgadas na página de Instagram de Liliana Filipa uma série de fotos que mostram como a peça lhe assentou na perfeição. Ora veja.

