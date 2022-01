Liliana Filipa, figura que se tornou conhecida após participar no reality show 'Casa dos Segredos' e que se tornou influenciadora e empresária de moda, destacou na sua conta de Instagram o seu visual preferido de 2021.

Trata-se de um look irreverente, com destaque para o casaco longo com plumas em azul e ainda umas botas de padrão cobra.

Os elogios a Liliana por parte dos seguidores não tardaram em chegar.

Veja as imagens do visual na galeria.

