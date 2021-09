Lil Nas X chegou e 'arrasou' na Met Gala 2021 com três visuais diferentes apresentados durante a sua passagem pela passadeira vermelha.

O artista não faltou ao evento, que decorreu esta segunda-feira no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e decidiu despir-se duas vezes com a ajuda de uma equipa.

Inicialmente, Lil Nas X chegou com um longo 'manto' que foi depois retirado para ficar com uma armadura dourada. Pouco tempo depois, voltou a despir-se e acabou com um macacão justo e cheio de brilho. Veja tudo na galeria.

