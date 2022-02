A rainha Letizia inaugurou os atos oficiais desta semana com um encontro com mulheres cientistas e empreendedoras no âmbito do projeto 'Rompiendo techos de cristal: La mujer científica, del laboratorio al emprendimiento', evento que teve lugar no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid.

Uma vez mais, o 'outfit' da monarca espanhola não passou despercebido.

Desta vez destacou-se o seu casaco em tons de vermelho conjugado com umas calças de cabedal. As 'culottes' são da Uterqüe e foram usadas pela primeira vez por Letizia em 2016.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia recupera jaqueta de couro vermelha que estreou em 2017