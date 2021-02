As primeiras aparições públicas de Letizia em 2021 ficam marcadas por grande discrição no que diz respeito a looks e assim foi a sua entrada no mês de fevereiro. A monarca marcou presença numa reunião com o patronato da Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), em Madrid, e optou uma vez mais pelos tons neutros.

A faceta mais 'sóbria' de Letizia ficou evidente no visual que se destacava pelo sobretudo que estreou em 2015, da marca Nina Ricci, e que foi combinado com peças básicas pretas.

