Na manhã desta quarta-feira, 26 de janeiro, a rainha Letizia marcou presença numa reunião com membros da AECC (Associação Espanhola Contra o Cancro), em Madrid, e deu nas vistas pela estreia de uma peça nova.

Adepta de looks reciclados - como foi o caso do conjunto que usou na segunda-feira pela 7.ª vez - a monarca decidiu enfrentar as baixas temperaturas que se fazem sentir na capital espanhola com uma saia de couro nova.

Letizia combinou a saia com uma blusa azul e uma capa preta, com pelo na zona da gola.

