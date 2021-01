Lembra-se do mítico visual usado por Britney Spears e Justin Timberlake nos American Music Awards onde o ainda casal apareceu a combinar? Pois é, já lá vão 20 anos e como forma de marcar a data decidimos aqui recordar os looks em ganga que ainda hoje dão que falar.

O designer que na altura tratou das roupas do músico, Steven Gerstein, disse que foi Timberlake quem pensou em fazer o pandan com as roupas.

"Foi algo não pensado, definitivamente", recordou numa entrevista, reconhecendo que os dois deram nas vistas e ficaram para sempre marcados na história da passadeira vermelha.

