Britney Spears decidiu mudar de visual e cortou o cabelo, como mostrou aos fãs, através da sua página de Instagram.

Esta quarta-feira, a cantora, de 39 anos, publicou na rede social algumas imagens onde mostra o resultado final da mudança, estando agora com o cabelo pelos ombros.

"Cortei o meu cabelo!!! Sabem o que dizem... fora com o velho... entre com o novo!!! Agora vamos orar", escreveu na legenda de uma primeira fotografia.

Um novo look que contou com a aprovação do companheiro, Sam Asghari, como pode ver na publicação abaixo.

