Kylie Jenner não tem medo de arriscar em visuais mais ousados, os quais incluem acessórios que marcam a diferença. Ainda esta quinta-feira, 7 de abril, a empresária partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram imagens do visual que elegeu para a apresentação do novo reality show à imprensa, 'The Kardashians', que estreia dia 14 deste mês.

Conforme poderá ver pelas imagens na galeria, a celebridade, de 24 anos, escolheu um fato nude, cujas calças eram em parte transparentes.

No entanto, o que se destacou foi a sua carteira com um formato que faz lembrar uma peça decorativa a qual continha uns... chifres.

