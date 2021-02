A apresentadora apresenta as 'pop new' no programa 'Esta Manhã' da TVI.

Terminada mais uma semana, passamos em revista os visuais escolhidos por Iva Domingues para o programa 'Esta Manhã', da TVI. A apresentadora, que conduz o segmento de notícias relacionadas com o entretenimento e as redes sociais, deu provas da sua elegância em cinco looks distintos. À sexta-feira, a caminho do fim de semana, surgiu de ténis, como é já habitual neste dia. Veja os modelitos na galeria. Leia Também: Uau! Iva Domingues conquista ao usar gravata em look mais formal







