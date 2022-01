Heidi Klum deu nas vistas com um visual que usou esta terça-feira, 18 de janeiro. A antiga modelo foi vista em Beverly Hills, ao lado de Tim Gunn, com quem apresenta a competição televisiva de moda 'Making the Cut'.

Nesta ocasião, a celebridade encontrava-se vestida com um fato em tons de cor de rosa, ou melhor, fuchsia, composto por umas calças pantalonas, um crop top e ainda um blazer oversized. Destacou-se ainda a sua divertida mala de pelo que incluía uns olhos.

Veja as imagens deste look na galeria.

