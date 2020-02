Esta terça-feira, Kate Middelton e o príncipe William desfrutaram de uma noite de teatro na sala Noël Coward, em Londres, para assistirem à peça 'Dear Evan Hansen'.

Ocasião na qual a duquesa de Cambridge mais uma vez se destacou pela escolha do visual: Um elegante vestido preto, repleto de discretos brilhos com botões na zona do peito.

A combinar, uns stilettos prateados da Jimmy Choo - as peças que mais se destacaram e que podem ser adquiridas pelo valor de 550 euros.

Veja o look completo na galeria.

