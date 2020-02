Kate Middleton é uma das pessoas da realeza mais admiradas a nível mundial e não é por acaso que isto acontece.

Ainda esta quarta-feira, dia 26, a duquesa de Cambridge esteve num evento de âmbito desportivo onde mostrou a sua excelente forma física.

Tratava-se de uma ocasião da SportsAid, instituição da qual é patrona e na qual teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma corrida.

Veja na galeria as fotografias deste momento único!

