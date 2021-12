Aos 66 anos, continua a ser um ícone de estilo. Para além da silhueta esguia e elegante, Donatella Versace não deixa os seus créditos por mãos alheias, apostando em peças com cortes perfeitos e tecidos exclusivos, que lhe assentam na perfeição. Apesar de ser criticada por muitos por se ter submetido a cirurgias estéticas que lhe deformaram o rosto, a estilista, empresária, socialite e modelo, nascida em 1955 em Reggio Calabria, não dá sinais de abrandar.

A criadora de italiana, que ganhou protagonismo mediático após o homicídio do irmão, Gianni Versace, em 1997, partilhou, nas últimas horas, com os milhões de admiradores que a seguem nas redes sociais, os visuais que mais gostou de usar em 2021, looks que pode ficar a conhecer na publicação anterior. De fora ficou o vestido branco e dourado usado por Donatella Versace no Met Ball, em Nova Iorque, nos EUA, em meados de setembro, muito elogiado pelos fãs.