Aos 39 anos de idade, Kate Middleton é uma das mulheres mais inspiradoras do mundo em termos de estilo. A duquesa de Cambridge nunca passa despercebida nos compromissos em que marca presença, quer opte por visuais mais elegantes com vestidos, quer escolha conjuntos mais descontraídos com calças.

Mãe de três filhos - George, de sete anos, Charlotte, de seis e Louis, de três -, a mulher do príncipe William mostra que é possível manter a elegância mesmo em situações em que é possível estar mais à vontade.

Veja na galeria 10 ocasiões em que Kate usou calças e deslumbrou!

