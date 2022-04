Mafalda Castro está entre os rostos conhecidos que por estes dias marcam presença num dos mais badalados festivais do mundo, o Coachella.

A apresentadora portuguesa mostrou na sua conta oficial de Instagram as imagens do primeiro look que usou no evento. Um conjunto deslumbrante que combina umas calças pretas e um top soutien, ambos com vários apliques de brilhantes e brilhos.

Espreite o look completo na galeria.

Leia Também: Os looks dos primeiros dias de Coachella (com Sara Sampaio a brilhar)