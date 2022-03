Cristina Ferreira deu nas vistas com as fotografias publicadas na sua página de Instagram na tarde desta sexta-feira e nas quais aparece a passear por Lisboa com uma excêntrica gabardine.

Com um visual composto por básicos pretos, a apresentadora da TVI quis 'animá-lo' com um sobretudo prateado com pormenores em pelo nas mangas.

A peça, vale notar, é da Cristina Collection, mas não se encontra disponível na loja online.

