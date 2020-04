Esta semana começou com tempo chuvoso, mas Cristina Ferreira não se deixou contagiar pelo desânimo e contrariou o tempo cinzento com um look cheio de alegria.

Para a apresentação d'O Programa da Cristina' desta segunda-feira, elegeu uma excêntrica blusa, repleta de cores e brilhos, da marca Highly Preppy. E uma vez que a peça rouba todo o protagonismo, conjugou-a com uns jeans e uns ténis.

Confira abaixo e diga-nos se aprova esta escolha.

