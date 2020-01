Cristina Ferreira voltou a marcar pela irreverência na escolha do look que usou esta sexta-feira, dia 3, no 'Programa da Cristina'.

A apresentadora apostou no azul petróleo para dominar o 'modelito'. Além do vestido e sandálias da mesma cor, esta quis ainda inovar no penteado surgindo com pequenos caracóis ao estilo permanente.

Quem não aprovou a escolha da estrela das manhãs da SIC foram os seus seguidores. "Cristina, que look é esse?", questionou um internauta. "Credo, que visual é esse?", pergunta outro.

"Hoje foi dos maiores fails do look da Cristina" ou "o penteado desfavorece-a e as sombras estão muito carregadas", foram outras das opiniões em destaque.

Apesar das críticas, foram igualmente muitos os fãs que admiraram a escolha de Cristina e deixaram os mais rasgados elogios.

E você, o que achou deste visual?

