Beatrice Borromeo é um nome pouco conhecido do público, no entanto, a verdade é que a jornalista e documentarista italiana tem conseguido ganhar pontos, pelo menos no que ao seu estilo diz respeito.

Borromeo, que está casada com Pierre Casiraghi, filho da princesa Caroline de Hanover e neto de Grace Kelly, conseguiu ultrapassar Kate Middleton e Meghan Markle ao ser eleita pela revista britânica Taller a mulher mais elegante da realeza europeia.

A título de curiosidade, Beatrice é filha de Don Carlo Ferdinando, da casa aristocrática italiana de Borromeo, ou seja, já nasceu num 'berço de ouro'.

A publicação nota que esta não hesita em usar marcas de luxo nas ocasiões mais informais.

Beatrice e Pierre já têm dois filhos em comum: Stefano, de quatro anos e Francesco, de três.

Veja na galeria alguns visuais marcantes deste membro da realeza.

Leia Também: Meghan Markle e Kate Middleton estão a considerar trabalhar juntas