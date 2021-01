Com Diana Chaves e João Baião infetados com o novo coronavírus, foram Cláudia Vieira e João Paulo Sousa a assumir a condução do programa 'Casa Feliz', da SIC.

E apesar do anúncio de que os habituais rostos do formato tinham sido diagnosticados com Covid-19 ter sido já na noite de véspera, Cláudia não deixou de se apresentar no seu melhor.

Para tal, apostou numa escolha segura e deslumbrou com um look preto, com peças da Scotch&Soda e da Loja das Meias, e umas sandálias vermelhas.

Pelas redes sociais, o visual da artista foi bastante elogiado. Confira-o em maior detalhe na galeria e diga-nos se aprova.

