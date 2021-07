No que toca a visuais, as famosas portuguesas têm dado cada vez mais provas de que é possível brilhar com peças acessíveis. Depois de Maria Cerqueira Gomes, foi Carolina Patrocínio quem brilhou no pequeno ecrã com um conjunto da Zara.

Esta sexta-feira, no último 'What's UP TV', a apresentadora surgiu com um conjunto em vichy amarelo e branco da marca de fast fashion espanhola.

As duas peças - o top assimétrico e a minissaia - estão disponíveis individualmente pelo valor de 22,95 euros.

Gostou desta escolha do stylist Gonçalo Mello?

Leia Também: Filho de Carolina Patrocínio derrete corações em novas fotos