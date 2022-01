Para alguns é a cor que mais representa a feminilidade, para outros, pelo contrário, é apenas um mero clichê. Cor-de-rosa é um verdadeiro 'ou se ama ou se odeia', mas no caso de Camila Coelho é um sim no seu armário.

A digital influencer é uma assumida fã desta cor e já foram várias as ocasiões em que brilhou com looks em tons de rosa.

Clique na galeria e inspire-se em 10 modelitos que deixaram Camila Coelho uma Barbie.

