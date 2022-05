A viver em Miami, Camila Coelho não perdeu o Grande Prémio de Fórmula 1 que aconteceu na cidade norte-americana no último domingo, dia 8, que terminou com a vitória de Max Verstappen.

A digital influencer escolheu um visual desportivo, tendo optado por uma camisola 'crop' para deixar a barriguinha à mostra.

À espera do primeiro filho, Camila Coelho mostra-se cada dia mais fascinada com a gravidez, que se encontra na reta final do segundo trimestre.

"Trouxemos o nosso menino à F1", escreveu na legenda dos registos que destacou nas redes sociais. Ora veja.

