Billie Eilish foi um dos grandes destaques na noite da entrega dos Óscares, gala que decorreu em Los Angeles este domingo, dia 9 de fevereiro.

Além de ter atuado durante a cerimónia - tendo interpretado o tema 'Yesterday', dos Beatles -, a jovem artista, de 18 anos, também marcou pela diferença na hora de escolher o look para a festa.

A cantora não deixou de lado o seu look alternativo e acabou por exibir um visual muito diferente dos restantes. No entanto, com uma novidade. Billie não vestiu Gucci, como é habitual, mas sim Chanel.

Veja também o visual único da artista para a after party dos Óscares.

