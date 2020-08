Ao cair de uma altura que chega a ter mais de uma centena de metros, a água faz um efeito que muitos gostam de admirar. Há quem prefira visitá-las ao nascer ou ao pôr do sol para tirar partido do ambiente feérico que as gotas criam ao saltar.

