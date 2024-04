Com apenas 24 anos, Mafalda Vidigal já é uma conhecedora do mundo com quase 40 países visitados. Em 2023, rendeu-se ao Tik Tok, onde passou a partilhar registos das suas viagens e dicas sobre a temática. Atualmente, conta com mais de 34 mil seguidores e 5 milhões de likes. Uma road trip por França e um Gap Year pela América Latina foram algumas das experiências que já vivenciou, sendo que o sudoeste asiático e o Brasil estão no topo da sua lista de países a visitar futuramente. Em conversa com o SAPO Lifestyle, partilhou as suas melhores dicas de viagem, que pode colocar já em prática se está a pensar em viajar.

Mafalda Vidigal nas suas viagens créditos: Mafalda Vidigal

Agência de viagens vs. Planeamento por conta própria

Há quem não tenha nem tempo, nem paciência para planear e prefira deixar essa tarefa para uma agência de viagens. “É só aparecer no aeroporto e seguir o plano já feito”, esclarece, apontando a conveniência com uma das maiores vantagens ao optar por uma agência. Para quem gosta de controlar todos os aspetos da viagem, o planeamento por conta própria revela-se a melhor opção e, muitas vezes, a ideal para quem quer poupar dinheiro. Para os mais sortudos há ainda uma terceira alternativa – companheiros de viagem que são autênticos “plan freaks” e adoram planear tudo do início ao fim.

“Tive a sorte de escolher sempre as pessoas certas para viajar comigo, ou seja, pessoas que adoram fazer o plano todo, eu só tenho de segui-las [risos]”, confessa. No entanto, a experiência ensinou-lhe que o melhor plano, por vezes, é não fazer planos. “Leva-nos às mais incríveis e inesperadas experiências que nunca aconteceriam se seguíssemos sempre um plano”, defende.

Os melhores destinos para um fim de semana prolongado

Apesar de se preparar para aproveitar o feriado em Chipre, a tiktoker sugere Malta e Espanha com destinos ideias para uma escapadinha de fim de semana prolongado. Para os mais aventureiros, sugere ainda um plano: “Vejam o destino mais barato em Espanha no Skyscanner e vão só. Não vale a pena pensar muito: a comida é boa, o tempo também, e é barato. Uma oportunidade excelente para experimentar ir sem fazer muitos planos, ver o que acontece.”

E o alojamento?

Arranjar alojamento, sobretudo em cima da hora ou em época alta, pode ser uma dor de cabeça. A melhor amiga daqueles que querem poupar dinheiro é a antecedência, principalmente porque as opções com melhor custo/benefício são sempre as primeiras a esgotar. No entanto, em casos em que o planeamento se foi arrastando ou nos momentos em que surge uma vontade espontânea de viajar no dia seguinte, existem alguns sites que podem ajudar a poupar. “Eu uso três motores de busca: Booking, Airbnb e Hostelworld. Organizo por preços ou vejo onde estão no mapa e escolho o melhor, a meu ver, dentro destas três opções”, destaca.

Poupar nos voos

Para quem viaja com um orçamento mais apertado, economizar nos voos pode ser uma alternativa. Nesta temática, o Skyscanner pode ser o seu melhor amigo: “dá para filtrar e organizar os resultados segundo os destinos mais baratos para as datas que eu quero e depois é só escolher”, refere a tiktoker.

Pouco tempo e muita coisa para visitar

Querer visitar tudo e mais alguma coisa, especialmente quando são poucos dias de viagem, pode ser contraproducente, tornando a sua escapadinha muito cronometrada e cansativa. Evite incluir planos a mais no seu roteiro e tenha em conta o tempo que demora a deslocar-se de um ponto ao outro. Se tem bilhetes para um museu ou outro monumento inclua no seu roteiro margem de manobra para possíveis contratempos, nomeadamente atrasos nos transportes ou outras eventualidades. Lembre-se que querer estar em todo o lado ao mesmo tempo, por vezes significa não estar em lado nenhum.

Segundo a influencer, a melhor maneira de otimizar a sua viagem é “guardar todos os pontos que gostaria de visitar no Google Maps, para ter uma ideia de onde se localiza tudo. Desta forma poderá organizar o seu roteiro por zonas: tudo o que está perto da zona “A” visitar num dia, no dia seguinte visitar a zona “B” e assim sucessivamente”.

Experimentar a gastronomia local com um orçamento apertado

Experimentar a gastronomia local pode ser a parte mais deliciosa da viagem, mesmo com um orçamento apertado. Para poupar dinheiro sem abdicar da experiência gastronómica opte por comer em restaurantes frequentados pelos locais, onde encontrará comida autêntica a preços mais acessíveis. Outras dicas, para não fugir do orçamento de viagem estabelecido, passam por explorar os mercados locais e a comida de rua e optar por almoços em vez de jantares, uma vez que os menus de almoço tendem a ser mais baratos. Caso esteja hospedado em acomodações com cozinha, considere cozinhar algumas das suas refeições ou comprar algumas pré-feitas nos supermercados locais. “O segredo é saber equilibrar, todos os formatos de “comer fora” dão-nos experiências diferentes e é importante saber tirar proveito de cada uma”, garante Mafalda.

Cambiar ou não cambiar, eis a questão?

Andar com dinheiro físico tem várias vantagens, nomeadamente a facilidade de uso, impede fraudes associadas a clonagem de cartões e possibilita a negociação, sobretudo em mercados de rua onde a prática é comum. No entanto, nos dias que correm já existem alternativas mais cómodas, sem taxas de câmbio ou de transação associadas: “Eu e o Revolut já temos muita história”, começa por contar. “É um banco online que faz o câmbio sem custos acrescentados. O que o euro vale é o que eles trocam, nunca tive problemas a pagar com outras moedas ou a levantar dinheiro”, acrescenta.

Fugir das “tourist traps”

Pagar 6€ por um café junto a uma atração turística ou um balúrdio por uma má refeição no centro da cidade são alguns exemplos das chamadas “tourist traps”. Em tradução literal, as “armadilhas para turista” são lugares que visam explorar os visitantes desavisados, oferecendo produtos ou serviços que não correspondem ao seu valor real. No fundo é o mesmo que comer sapateira, mas pagar por lagosta. De modo a evitar esse transtorno siga a regra de ouro – vá onde os locais vão. Para uma experiência autêntica, longe dos aglomerados e do turismo em massa, “perguntar na receção do hotel o que é que eles recomendam, já ajuda bastante. E depois, nada como um pouco de pesquisa em blogs, TikTok ou Google reviews”, sugere Mafalda.