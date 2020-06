Abrir uma caixa de um gadget novo é sempre um momento de suspense e emoção - quase que ouvimos uma música de suspense, daquelas das bandas sonoras dos filmes. Mas a grande surpresa chega quando pegámos pela primeira vez neste smartphone: ao primeiro toque no ecrã, sentimos que vamos entrar numa nova experiência.

O tamanho deste Samsung é o ideal para quem usa o smartphone para trabalhar, para entretimento ou para criar conteúdos. Com 6,7 polegadas (na diagonal), dobra-se facilmente ao meio para ir diretamente para o bolso. E não se preocupe, não tem de abrir sempre o telemóvel para ver as últimas notificações - o dispositivo conta com um pequeno painel na parte traseira.

Além do design simples e que conquista qualquer pessoa, o Galaxy Z Flip destaca-se pela qualidade da sua performance - é uma perfeita combinação de elementos.

Para quem cria conteúdos para as redes sociais (fotografia e vídeos), este smartphone promete ser um novo melhor amigo: tem uma 2MP Ultra Wide Camera e uma 12MP Wide-angle Camera (traduzindo: as duas câmaras adequam-se a vários ambientes e tipos de fotos. Tirar uma fotografia na ‘golden hour’ ou fazer um vídeo à noite, vai sempre correr bem porque permite fazer todos os ajustes e escolher o modo de captação ou gravação).

Mais do que falar do melhor deste dispositivo, o melhor é ver. Durante um dia, passeámos pelo centro de Lisboa e sentimo-nos verdadeiros turistas que tiram fotografias e filmam tudo como se fosse a primeira vez.

O passeio começou no Rossio e acabou no Saldanha.

Veja as fotos na galeria:

O azul do céu de Lisboa, o verde das árvores e as várias cores das fachadas sobressaiam nas fotografias - quem está habituado a correr cidades com o telemóvel na mão certamente já viveu momentos de desilusão quando a câmara não consegue captar o mesmo que o nosso olhar... Neste caso, isso não acontece.

Time-lapse no Marquês do Pombal:

A possibilidade de tirar fotografias com uma câmara grande angular é também uma das mais valias do Samsung - com o Galaxy Z Flip, nunca foi tão fácil tirar fotografias no Rossio ou no Marquês de Pombal. Tudo cabe na imagem.

Mas se as fotos surpreendem… o vídeo não fica atrás.

Veja o vídeo (se não conseguir ver o vídeo, clique aqui):

Depois do passeio, não há dúvidas: o Samsung Galaxy Z Flip é um bom companheiro para viagens e para criar conteúdos para as redes sociais. Depois de filmar ou de tirar uma mão cheia de fotos não vai perder muito tempo na edição.