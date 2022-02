Ver oportunidades em tempos de pandemia, foi o que o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas fez, ao repensar o hotel e melhorar a qualidade destes 23 quartos e suites, que começaram a ser renovados em 2020 e são agora inaugurados.

Seguindo a premissa do grupo IHG, que se baseia em proporcionar a melhor experiência, desde a reserva ao check-out, a unidade hoteleira dispõe agora de um autêntico refúgio no centro da cidade.

O conforto, a sofisticação e a elegância do InterContinental Porto aliam-se agora, à conexão com a Natureza, a uma maior privacidade e tranquilidade numas suites românticas, perfeitas para descansar e recarregar energias.

Com um quarto luxuoso, casa de banho, sala de estar confortável e um espaço exterior com jardim vertical, aqui é possível fugir da agitação do dia a dia e relaxar.

Já os renovados quartos são compostos por uma casa de banho grande e requintada e a vista para a parte mais antiga e histórica da cidade, de onde é possível observar as moradias estreitas e altas com as famosas claraboias, a Estação de São Bento, a Sé Catedral do Porto ou até a Ponte D. Luís.

A decoração foi inspirada na invicta, com esquemas de cores baseados nos edifícios coloridos do Porto, camas e outros elementos com designs que refletem as seis pontes e um jardim vertical com influência do Jardim Municipal do Horto das Virtudes.

Para além de toda a beleza dos novos quartos e suites, estes estão igualmente preparados com todas as comodidades necessárias para uma estadia perfeita. Mini-bar, máquina de café, tábua de passar a ferro, cofre e Smart TV são algumas das conveniências habituais do hotel que estão à disposição dos hóspedes.

A partir de 295€, por noite, poderá desfrutar de uma estadia num dos novos quartos do InterContinental Porto - Palácio das Cardosas, com almoço ou jantar (bebidas não incluídas). Também será possível optar pelo mesmo package, mas com estadia numa das novas suites, a partir de 400€ por noite.